Kanada hükümeti dün yaptığı açıklamada, ülkedeki hızla kötüleşen güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gerekli olmayan personeli geçici olarak Haiti'deki büyükelçiliğinden çekeceğini söyledi.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Kanada Küresel İşler birimi, zorunlu olmayan Kanadalı çalışanları ve Kanada büyükelçiliği personelinin aile üyelerini geçici olarak Haiti'den geri çekiyor," dedi ve kalan personelin Haiti'deki Kanadalıları desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.