Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 07:25Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kanada Haiti'deki büyükelçilik çalışanlarını geri çekiyor
Kanada hükümeti, ülkedeki hızla kötüleşen güvenlik durumuna atıfta bulunarak, personellerini geçici olarak Haiti'deki büyükelçiliğinden çekeceğini söyledi.
Kanada hükümeti dün yaptığı açıklamada, ülkedeki hızla kötüleşen güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gerekli olmayan personeli geçici olarak Haiti'deki büyükelçiliğinden çekeceğini söyledi.
Hükümetten yapılan açıklamada, "Kanada Küresel İşler birimi, zorunlu olmayan Kanadalı çalışanları ve Kanada büyükelçiliği personelinin aile üyelerini geçici olarak Haiti'den geri çekiyor," dedi ve kalan personelin Haiti'deki Kanadalıları desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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