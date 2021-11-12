Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 04:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Libya'da Hafter milisleri kendi saflarında savaşan 300 askeri ülkeden çıkaracak
[Fotoğraf: AA]
Libya'da isyancı Hafter'e bağlı milisler, kendi saflarında savaşan paralı askerlerden 300'ünü ülkelerine geri gönderme kararı aldı.
5+5 Ortak Askeri Komitesi'ndeki Hafter temsilcileri tarafından yapılan yazılı açıklama, Libya merkezli El-Marsad gazetesinde yer aldı.
Komite'nin 8 Ekim'de onayladığı, yabancı paralı askerlerin ülkeden ayrılması planı kapsamında, ilk aşamada 300 paralı askerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.
Açıklamada, paralı askerlerin ülkelerine gönderilmesi sürecinin Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ile koordinasyon içinde yürütüleceği vurgulandı.
Etiketler: Libya
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