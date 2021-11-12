Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Fransa'da düzenlenen Paris Barış Forumu'na katıldı.

Buhari, burada yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin aşıları paylaşma taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"Aşı istifini teşvik eden ihracat kısıtlamaları kaldırılmalı"

Aşı istifini teşvik eden ihracat kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini belirten Buhari şöyle konuştu:

"Özellikle gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca kişinin henüz tek bir doz almadığı bir durumda, bazı ülkelerin vatandaşları için ek üçüncü dozlar verdiği bir durumla karşı karşıyayız."

Fransa gibi, gelişmekte olan ülkelere aşı bağışlayan bazı ülkeleri takdir eden Buhari, taahhütlerin zamanında yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.