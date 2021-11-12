Düşük aşılama oranları Bulgaristan ve Romanya'da ölüm oranlarını arttırdı.

Bulgaristan’da ölüm oranları AB ortalamasının 7 katına çıktı.

Romanya'da ortalama günlük ölüm oranı geçen hafta Portekiz, Fransa veya İspanya'dakinden hala 30 kat daha fazlalaşarak milyonda 23,7'ye ulaştı.

Romanya ve Bulgaristan, COVID-19 aşısı ile igili yanlış bilgiler nedeniyle en az aşılanma oranlarına sahip.

Morgların COVID-19 ölümleri ile dolmasının ardından Bükreş üniversite hastanesinin başkanı Catalin Cirstoiu, "Romanya'da her gün bir köy kayboluyor. Bir hafta ya da bir ay sonra daha büyük kayıplar mı yaşanacak?. Bir şehir mi yok olacak?Nerede duracağız? "siteminde bulundu.

Cristiou, sistemin kırılma noktasına yakın olduğunu söyledi.

