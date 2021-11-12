Oxford ve Bristol üniversitelerindeki araştırmacıların çalışmasına göre, tansiyon ilaçları dünya çapında milyonlarca insanın tip 2 diyabet geliştirmesini önleyebilir.

Doktorlar, hayatı tehdit oluşturan kalp krizi veya felç olasılığını azaltmak için tansiyon ilaçları reçete ediyor. Ancak, bu ilaçların tip 2 diyabet tehdidini ortadan kaldırıp kaldırmadığı bilinmiyordu.

Araştırmacılar, bu ilaçların diyabet hastalığında koruyucu etkilerinin önceden düşünülenden çok daha geniş olduğunu buldu.

Çalışma, İngiltere'de tahminen 13.6 milyon insanın risk altında olduğu tip 2 diyabeti doğrudan azaltabileceklerini gösteriyor.

145 bin'den fazla kişinin 5 yıl boyunca izlendiği araştırmada sistolik kan basıncında 5 mmHg'lik bir azalmanın tip 2 diyabet riskini yüzde 11 oranında azalttığı tespit edildi.

