Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 02:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zimbabve'de askeri helikopter bir evin üzerine düştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Zimbabve'nin başkenti Harare'de eğitim için kullanılan askeri helikopter düştü. Helikopterin bir evin üzerine düşmesi sonucu biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Eğitim için kullanılan askeri helikopterle bağlantı başkent Harare'den kalkmasından kısa süre sonra kesildi.
Helikopterin Harare'ye bağlı Arcturus'da bir evin üzerine düşmesi sonucu helikopterin içinde bulunan mürettebat, 2 teknisyen ve bir çocuk yaşamını yitirdi.
Zimbabve Hava Kuvvetleri, helikopterlerinin ve savaş uçaklarının eski olduğundan şikayet ediyor ancak batı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle yenilerini alamıyor.
Etiketler: Uçak Kazası
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