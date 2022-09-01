Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zimbabve kuraklık nedeniyle yabani hayvanları farklı bölgelere naklediyor
[Fotograf: AA]
Afrika ülkesi Zimbabve'de kuraklık nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 hayvan başka bölgelere nakledildi.
Zimbabve Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Kurumu Sözcüsü Tinashe Farawo, basına yaptığı açıklamada, 400 fil, 2 bin antilop, 70 zürafa, 50 zebra, 10 aslan ve 10 vahşi köpeğin de aralarında bulunduğu hayvanların konvoy halinde ülkenin kuzeyine nakledildiği bilgisini paylaştı.
Farawo, atılan bu adımla yaban hayvanlarının korunmasının amaçlandığını belirtti.
İnsan nüfusu nedeniyle yaban hayatının tehlike altında olduğuna dikkati çeken Farawo, kuraklık ve avcılığın hayvanların yaşam alanlarını kısıtladığını söyledi.
Zimbabve'de son 60 yılda ilk kez hayvanlar toplu olarak başka bir bölgeye naklediliyor.
Etiketler: Kuraklık İklim Değişikliği Küresel Isınma
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