Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında havan topu saldırısı
[Fotograf: Reuters]
Somali'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarına düzenlenen havan topu saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Somali'de güvenlik görevlisi İbrahim Ahmed, başkent Mogadişu'daki cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarındaki yerleşim yerlerine isabet eden havan toplarının kadın ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açtığını söyledi.
Polis memuru Abdi Hassan ise Bond ve Abdiasis bölgelerine çok sayıda havan topunun düştüğünü belirtti.
Saldırıda 3 sivil öldü, 11 kişi de yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Havan topu saldırılarının hedefinin bölgeye yakın konumda bulunan Godka Jilacow Hapishanesi olabileceği tahmin ediliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, hükümetten de resmi açıklama yapılmadı.
Etiketler: Somali
Son Haberler
- 21:17
- 21:15
- 20:59
- 21:02
- 20:47
Sıradaki Haber
Yunan basını Türk İHA'larının üstünlüğünden rahatsız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz