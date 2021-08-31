Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Washington'un Almanya'ya giden Kuzey Akım 2 boru hattının inşasını engellemedeki başarısızlığını ciddi bir siyasi hata olduğu görüşünde.

Zelensky’nin ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmede konuyu tekrar gündeme getirmesi bekleniyor.

Zelensky, yeni boru hattını, Rusya için güçlü bir jeopolitik silah olarak nitelendiriyor.

Washington, Kuzey Akım 2'nin inşasına şiddetle karşı çıkmış ancak Biden yönetimi, Rus şirketlerine ve gemilerine karşı yeni yaptırımlarda projeyi denetleyen Alman şirketini cezalandırmamıştı.

Zelensky, Kuzey Akım 2'nin Moskova için büyük bir zafer ve Biden için "kişisel bir kayıp" olacağı konusunda uyardı.

Boru hattı "güvenlik meselesi" olarak görülüyor

Ukrayna'nın yeni boru hattının Rus gazını Avrupa'ya pompalamak için yıllık 3 milyar dolarlık geçiş ücretinden mahrum kalacağı ve Kremlin baskısına karşı daha savunmasız hale geleceği yorumları yapılıyor.

Ukrayna'nın devlet kontrolündeki Naftogaz petrol ve gaz şirketinin başkanı Yuriy Vitrenko da "Çok, çok yüksek sesle konuşuşacağız, çünkü bu Ukrayna, bölge ve ABD için bir ulusal güvenlik meselesi " dedi.

Ukrayna, ABD ve Almanya'yı, 2024'te sona erecek Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişine ilişkin mevcut sözleşmeyi uzatması için Moskova'ya baskı yapmaya yardım etmeye çağırmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzatma için kapıyı açık tutmuş ancak bunun Avrupa'ya bağlı olacağını belirtmişti.

Kuzey Akım 2 projesi

Maliyetinin yaklaşık 10 milyar euro olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor. Projeye karşı çıkan ülkeler, Kuzey Akım 2'nin Avrupa ülkelerinin Rusya'ya bağımlılığını artıracağını belirtiyor.



