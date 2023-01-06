Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt: Kılıf olarak kullanmak istiyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in 36 saatlik ateşkes teklifine ilişkin "Noel'i Donbas'taki adamlarımızın ilerlemesini bir süreliğine durdurmak için kılıf olarak kullanmak istiyor" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Zelenskiy Vladimir Putin
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