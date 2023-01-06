ABD'de eni paylaşılan polis kamerası görüntülerine göre Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kriminoloji üzerine doktora eğitimi alan katil zanlısı Kohberger'i, cinayet günü delilleri "ustaca" yok etmiş olma ihtimali üzerine, Pensilvanya'ya kaçışı boyunca izledi ve yolda çevirme yaptırarak ellerinde olaya dair boğuşma izi olup olmadığı konusuna polisin vücut kamerasıyla delil toplamak istedi.

Ayrıca cinayetin başından beri, kurbanların ev arkadaşlarından biri olduğu belirtilen bir görgü tanığının FBI'ya bilgi verdiği, dava dosyasında yer aldı.

Açıklanan dava dosyasına göre, FBI'nın, Idaho Üniversitesinde bıçaklanarak öldürülen 4 öğrencinin araştırma dosyası dahilinde Kohberger'in babasıyla yolculuk ettiği aracın durdurularak ellerinde bıçak yarasına dair bir iz olup olmadığının incelenmesini istediği anlaşıldı.

Kayıt yapmak için bazı sorular sorarak baba-oğlu oyaladı

Paylaşılan görüntülerde, zanlı Kohberger ve babasının bulunduğu aracı durduran polisin göğsündeki kamerayla kayıt yapmak için bazı sorular sorarak baba-oğlu oyaladığı görüldü.

"Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?" diye soran polise, zanlının babası Michael Kohberger'in "Washington Eyalet Üniversitesinden geliyoruz ve Pennsylvania'ya gidiyoruz." dediği duyuldu.

Baba Kohberger, polise, üniversitede polis timi (SWAT) tarafından silahlı bir adamın öldürüldüğünden bahsetti.

Zanlı Idaho'ya iade edildi

Pensilvanya'da 30 Aralık 2022'de tutuklandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede Idaho'da yargılanmak istediğini söyleyen Bryan Kohberger, dün gece hava yoluyla Idaho'ya getirilerek yerel polise teslim edildi.

Yerel yetkililer, katil zanlısının bir hücreye konulduğu ve ilerleyen saatlerde yargılamaya başlanabileceğini aktardı.

Kohberger, salı günü Pensilvany'daki mahkemenin yargıcının "4 adet birinci derece cinayetten tutuklanmasına itiraz etme hakkından feragat ettiğinin farkında olup olmadığı" sorusuna, "Evet farkındayım, feragat ediyorum." diye cevaplayarak cinayetin işlendiği Idaho'da yargılanmayı tercih etmişti.

Kohberger'in bu kararının altında mühürlü dava dosyasındaki detay bilgileri görmek ve savunmasını ona göre düzenlemek istediği fikrinin yattığı kaydedildi.

Pensilvanya polisi de iade edilen Kohberger'in, Albrightsville'deki aile evinde zor kullanılarak tutuklandığını, zanlının anne babasının da bu sırada evde olduğunu açıkladı.

Olay

Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) 13 Kasım'da evlerinde ölü bulunmuş, polis olay yerinde şüpheliye ait silah ya da eşya bulunamadığını açıklamıştı.

Üniversite kampüsünün bulunduğu Moskova kentinde 7 yıl aradan sonra işlenen ilk cinayet olan ve ülkede büyük yankı uyandıran olayın faili yaklaşık 6 haftadır aranıyordu.

Kohberger, söz konusu cinayetle ilgili olarak 30 Aralık'ta Pensilvanya'daki ailesine ait evde yerel polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince tutuklanmıştı.

Zanlı, mahkemede Idaho'da yargılanmak istediğini ifade etmişti.