Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brovary’de bugün yaşanan ve İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy dahil 18 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Bugün Kiev'in Brovary bölgesinde korkunç bir trajedi yaşandı. Bir helikopter düştü ve kazada yangın çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı belirleniyor. Ölenlerin arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Bakan Birinci Yardımcısı Yevhen Yenin, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Yuri Lubkovych, yardımcıları ve helikopter ekibi yer alıyor." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kazada 10'u çocuk 25 kişi yaralandı. Bu dakika itibariyla 3 çocuk hayatını kaybetti. Acı tarif edilemez. Helikopter anaokullarından birinin arazisine düştü. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, Ukrayna Ulusal Polisi ve diğer yetkili kurumlarla işbirliği içinde olayın tüm koşullarını öğrenmesi talimatını verdim."

İçişleri Bakanı kazada hayatını kaybetti

Ukrayna'da, Kiev yakınlarındaki Brovary'de bir helikopter düştü. Kazada, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Polis, ölü sayısının, 3'ü çocuk toplam 18 olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, "Trajedinin nedenleri müfettişler tarafından araştırılıyor. Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliğinin ihlali mi yakında öğreneceğiz." açıklamasını yaptı.