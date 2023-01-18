Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da bir binada çıkan yangında ikisi çocuk 3 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Fransa'da başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki Rambouillet kasabasında bir binada çıkan yangında ikisi çocuk 3 kişi öldü.
Le Parisien'in haberine göre, Yvelines ilindeki Rambouillet kasabasında sabah saatlerinde bir binanın 2'nci katında yangın çıktı.
Yangında ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle binadakiler tamamen tahliye edildi.
Yangının neden çıktığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Fransa Orman Yangını
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