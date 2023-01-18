Albanese, ABC Radyo'ya verdiği demeçte, Assange'a yapılan suçlamaların düşürülmesi için ABD ve İngiltere'ye çağrı yaptı.

Ülkesinin Assange konusundaki pozisyonunun açık olduğunu vurgulayan Albanese, "Bu davayı kapatmanın zamanı geldi. Yeter artık. Muhalefetteyken sahip olduğum görüşlerimin değişmediğini ABD yönetimi ve İngiltere hükümetine açıkladım." ifadelerini kullandı.

Albanese, hükümetin konuyu diplomatik kanallar yoluyla ele aldığını sözlerine ekledi.

Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, El Pais ve New York Times da "Cablegate" adı altında bu belgeleri kamuoyuna sunmuştu.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'in iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Duruşmaların ardından 4 Ocak 2021'de Assange'ın intihar riskinin yüksek olması ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulması, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" olduğu savunularak ABD'nin iade talebi reddedilmişti.

ABD, karara itiraz ederek WikiLeaks kurucusunun yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme 10 Aralık 2021'de, verilen teminatları yeterli bularak alt mahkemenin kararını bozmuş ve Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Bunun üzerine Assange'ın savunma ekibi, davayı Yargıtaya taşımak için Yüksek Mahkemeye izin başvurusunda bulunmuş ancak 14 Mart 2022'de başvuru reddedilmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan' 2022'de iadeye hükmetmesiyle, İçişleri Bakanı Priti Patel 17 Haziran'da Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz'da karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.