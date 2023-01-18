Kulubayev, devlet radyosunda katıldığı programda, Özbekistan ile sınır konusunda 30 yıldır süren görüşmeleri sona erdirdiklerini belirtti.

İki ülke arasında imzalanan sınır anlaşmasının, tüm bölgenin çıkarını karşıladığını vurgulayan Kulubayev, Kırgızistan ve Özbekistan'ın vardığı sınır anlaşmasının Rusya, Kazakistan ve Avrupa ülkelerince çok iyi karşılandığını ifade etti.

Kulubayev, iki ülke arasındaki sınır anlaşmasına ilişkin onay belgelerinin teatisinin yakında yapılacağını kaydetti.

Kırgız-Özbek sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmaya göre Özbekistan, Kırgızistan’a 19 bin 699 hektar arazi verecek.

Andican Barajı'nın ortak yönetimine ilişkin anlaşmaya göre, barajın yer aldığı 4 bin 485 hektarlık arazi, Özbekistan’a bırakılacak.

Özbekistan, Kırgızların su kaynaklarına ücretsiz ve engelsiz erişimini sağlayacak ve su kaynaklarının üzerine ek yapı inşa etmeyecek.

Özbekistan ile Kırgızistan arasında 1379 kilometrelik ortak sınır bulunuyor. Taraflar, uzun yıllar sınırın 200 kilometrelik kısmıyla ilgili mutabakat sağlayamıyordu.

Öte yandan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in gelecek hafta başkent Bişkek'i ziyaret etmesi bekleniyor.