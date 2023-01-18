Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AFP, AA, TRT Haber
Ukrayna'da helikopter kazası: İçişleri Bakanı öldü
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna'da, Kiev yakınlarındaki Brovary'de bir helikopter düştü. Kazada, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı, Bakan Yardımcısı ve Müsteşarı hayatını kaybetti.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2023
Ukrayna’da bir helikopter düştü. İçişleri bakanı, yardımcısı ve müsteşarı düşen helikopterde hayatını kaybetti. Daha fazla ayrıntı @trthaber’de.https://t.co/PLzIcC0XXb pic.twitter.com/nqjly7VUEN
Polis, ölü sayısının, 2'si çocuk toplam 18 olduğunu duyurdu.
[Fotoğraf: Reuters]
Kiev Bölge Valisi Oleksiy Kuleba, Telegram'dan yaptığı açıklamada, olay yerindekilerin tahliye edildiğini belirtti.
[Fotoğraf: Reuters]
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Ukrayna
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