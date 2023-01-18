Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı, Bakan Yardımcısı ve Müsteşarı hayatını kaybetti.

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Ukrayna’da bir helikopter düştü. İçişleri bakanı, yardımcısı ve müsteşarı düşen helikopterde hayatını kaybetti. Daha fazla ayrıntı @trthaber’de.https://t.co/PLzIcC0XXb pic.twitter.com/nqjly7VUEN