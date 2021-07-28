Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’de düzenlenen "Ukrayna 30'uncu Devlet Merkez Gücünün Azaltılması" forumunda Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da yerel yönetimin güçlendirilmesine yönelik reform sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, bu sürecin ülkesi için olumlu etkiler yarattığını vurguladı.

Zelenskiy, "Ukrayna, uzun süre siyasi koşullar nedeniyle devletin merkezi gücünün azaltılması konusunda hızlı hareket edemedi. Bunun yapılması için siyasi irade ve yetkiler ile bütçenin Ukrayna'daki topluluklar ile paylaşılması konusunda istek yoktu." dedi.

Ukraynai Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nin yapılmasından yana

Donbas meselesi çözümünün yerel sorunlara bağlı olmadığına işaret eden Zelenskiy, "Minsk anlaşmalarında olduğu gibi Donbas'ın geri dönüşü, Rusya'nın isteğine ve Normandiya Formatı üyesi olan Avrupalı ortaklarımızın desteği ve baskısına bağlıdır." diye konuştu.

Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) Liderler Zirvesi'nin yapılmasından yana olduklarını dile getiren Zelenskiy, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.