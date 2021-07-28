Hindistan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, aralarında Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama’nın temsilcilerinin de bulunduğu sivil toplum liderleri ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, iki ülke arasındaki bağları ve iş birliğini geliştirmek için Hindistan’da olduğunu belirtti.

Demokratik değerlere bağlılık

İki ülkenin demokratik değerlere bağlı olduğunu ve bu bağlılığın ilişkilerin temelini oluşturduğunu dile getiren Blinken, “Hint ve Amerikan halkı insanlık onuruna, fırsat eşitliğine, hukukun üstünlüğüne, din ve inanç özgürlüğü de dahil temel özgürlüklere inanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

[Hindistan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda) ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar (sağda) başkent Yeni Delhi'deki Hyderabad Sarayı'nda bir araya geldi. | Fotoğraf: AA]

Bunun yanı sıra Blinken, kim olduğuna bakılmaksızın kişilerin kendi hükümetlerinde söz sahibi olmayı ve saygı duyulmayı hak ettiğini vurguladı.

"İdealleri gerçekleştirmek sancılı ve bazen çirkin olabiir"

Demokratik değerlerin ve özgürlüklerin tehdit altında olduğuna ve küresel anlamda “demokratik durgunluk” yaşandığına dikkat çeken Blinken, ABD ve Hindistan’ın demokratik idealleri gerçekleştirmek için yan yana durmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Blinken, söz konusu idealleri gerçekleştirmenin "sancılı ve bazen çirkin" olabileceğini ancak demokrasinin gücünün bu zorlu süreci kucaklamak olduğunun altını çizdi.