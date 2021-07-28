Bağımsızlığını kazanan Özbekistan’da 2 Eylül 1993’te Latin alfabesine geçilmesine ilişkin yasa kabul edildi.

Özbek yönetimi aşamalı olarak tamamen Latin alfabesine geçilmesi için de 10 Şubat 2021’de yol haritasını onayladı. 1 Ağustos’tan itibaren ülkede sadece Latin alfabesinin kullanımı için düğmeye basıldı.

Resmi yazışmalar sadece Latin alfabesiyle yapılacak

Çalışma belgeleri ve formlarda artık sadece Latin harflerinden oluşan Özbek alfabesi olacak.

1 Ocak 2023'ten itibaren de tüm kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile resmi yazışmaları sadece Latin alfabesiyle yapılacak.

Ayrıca ülkedeki tüm basın organları, elektronik medya, haber siteleri, matbaa ve yayınevleri de Latin alfabesini kullanacak.

Ders kitapları Latin alfabesine çevrildi

Alfabede yapılan değişiklikle Türk dili konuşan ülkelerle daha da yakınlaşılması bekleniyor.

Özbekistan'daki devlet kurumlarında halen resmi yazışmalar Kiril alfabesiyle yürütülüyor. Okullarda ise kitaplar Latin alfabesine çevrilmeye, eğitim bu alfabeyle yapılmaya başlandı.