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Dünya
AA 18.04.2023 17:24

Zelenskiy, yoğun çatışmaların devam ettiği Avdiyivka’yı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun yoğun saldırılarının devam ettiği Avdiyivka şehrine ziyarette bulundu.

Zelenskiy, yoğun çatışmaların devam ettiği Avdiyivka’yı ziyaret etti
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, çalışma ziyaretiyle gittiği Donetsk bölgesinin Avidiyivka şehrinde Ukrayna askerlerinin mevzilerini ziyaret etti.

Donetsk operasyonel-taktik grubu komutanı cephedeki durum hakkında Zelenskiy’e bilgi verdi.

Zelenskiy’nin Avdiyivka’da görev yapan askerlerle bir araya geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Zelenskiy, topraklarımızı savundukları için askerlere teşekkür etti." ifadesi yer aldı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Açıklamaya göre, Zelenskiy, savaşta hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulundu ve askerlere devlet nişanlarını takdim etti.

Zelenskiy’nin Donetsk ziyareti sırasında Ukraynalı askerlerin tedavi gördüğü hastaneye gittiği ifade edilen açıklamada, Zelenskiy'nin, askerlere acil şifalar dilediği ve gösterdikleri cesaret için devlet nişanlarını takdim ettiği bilgisi verildi.

Avdiyivka’ya ağır silah ve füzelerle saldırılar düzenlendi

Öte yandan Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların son bir günde Avdiyivka’ya ağır silah ve füzelerle saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Kirilenko, saldırılardan şehirdeki 6 sokağın etkilendiğini kaydetti.

Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehri, Rus ordusunun yoğun saldırılarını sürdürdüğü yerler arasında bulunuyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, son bir günde Avdiyivka yönünde Rus ordusunun Novokalinove, Severnıy ve Pervomayskiy yerleşim yerlerine saldırılar düzenlediği ancak başarısız olduğu ileri sürüldü.

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