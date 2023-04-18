Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.04.2023 16:40

13 yaşındaki çocuk TikTok’taki meydan okuma nedeniyle hayatını kaybetti

ABD’nin Ohio eyaletinde 13 yaşındaki Jacob Stevens, TikTok’ta “Benadryl Challenge” adı verilen meydan okumayı gerçekleştirmek için aşırı dozda ilaç alarak hayatını kaybetti.

13 yaşındaki çocuk TikTok’taki meydan okuma nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

NDTV’nin haberine göre, Stevens, olayın ardından hemen hastaneye kaldırılarak solunum cihazına bağlandı ancak tüm müdahalelere rağmen 6 günün ardınan yaşam savaşını kaybetti.

Stevens, TikTok’ta "Benadryl Challenge” olarak adlandırılan, antihistaminik içeren alerji karşıtı ilaçlardan aşırı dozda alarak halüsinasyona girmeyi amaçlayan akım nedeniyle öldü.

Hayatını kaybeden gencin babası Justin Stevens, oğlunun meydan okumayı gerçekleştirdiği gün evde arkadaşlarıyla birlikte olduğunu söyleyerek, “O dozda (12-14 adet ) ilaç onun vücudu için çok fazlaydı” ifadesini kullandı.

Stevens’ın babaannesi ise “Bundan sonra bir başka çocuğun aynı şeyi yaşamaması için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Gencin ailesi kongreye Benadryl gibi ilaçların satın alımına yaş sınırlaması getirilmesi için baskı yapmaya çalışıyor.

Stevens’ın arkadaşı tarafından paylaşılan videoda, 13 yaşındaki gencin sosyal medyadaki meydan okumayı gerçekleştirdikten sonra nöbet geçirmeye başladığı görülüyor.

ETİKETLER
ABD TikTok
Sıradaki Haber
Rus albay, çamaşır makinesi rüşveti nedeniyle görevinden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Europol'den uyuşturucu örgütüne operasyon: 50 kişi gözaltına alındı
16:46
Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı uğur böceğiyle doldu
16:40
Anadolu Otoyolu ile D-100 yolunda trafik tedbirleri artırıldı
16:39
Uçakla Ankara'ya sevk edilen Zehra bebek sağlığına kavuştu
16:26
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
16:34
Rus albay, çamaşır makinesi rüşveti nedeniyle görevinden oldu
Trabzon'daki depremzede çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi
Trabzon'daki depremzede çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi
FOTO FOKUS
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki sözde kalesine girdi
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki sözde kalesine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ