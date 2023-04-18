Kuzey Koreli destekli hackerların Güney Kore'ye yönelik siber saldırı planı ifşa oldu

Joong Ang Daily'nin haberine göre, Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, Lazarus adlı söz konusu bilgisayar korsanları grubunun 2022'deki siber saldırı planını ortaya çıkardı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının, 61 kuruma yönelik siber saldırıyı bir bankacılık güvenlik uygulaması aracılığıyla yaklaşık 10 milyon kullanıcıyı hedef alarak gerçekleştirmeyi planladığı bilgisi verildi.

"Sulama deliği" (watering hole attack) adlı, "insanlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen sitelere virüs bulaştırma yoluyla gerçekleştirilen siber saldırı tekniğini" kullanan grubun, bankacılık güvenlik uygulamasını bilgisayarına indiren kullanıcıların belirli internet sitelerini ziyaret etmeleri durumunda bilgisayarlarına kötü amaçlı bir yazılım yerleşmesini amaçladığı duyuruldu.

Söz konusu kurumlardaki bilgisayarlardan yaklaşık 10 milyonunun güvenlik yazılımını indirdiği tahmin ediliyor.

Saldırının erken aşamalarında tespit edilmesi sayesinde bilgisayar korsanlarının yalnızca 207 bilgisayara erişim sağlayabildiği açıklandı.

Grubun, daha fazla bilgisayara ulaşarak siber saldırıyı genişletmeyi amaçladığı düşünülüyor.