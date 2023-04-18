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Dünya
Independent 18.04.2023 16:22

Rus albay, çamaşır makinesi rüşveti nedeniyle görevinden oldu

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapan bir albay, rüşvet olarak çamaşır makinesi aldığı için görevden uzaklaştırıldı.

Rus albay, çamaşır makinesi rüşveti nedeniyle görevinden oldu

Başkent Moskova'da görülen davada Albay İvan Mertvişçev, şehrin Ramenki bölgesinde, Ukrayna cephesine gönderilecek askerlerin işlemlerinin yapıldığı bir şubede çalışan görevliden rüşvet aldığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Dava kayıtlarına göre Mertvişçev, Ramenki'deki askerlik şubesinde çalışan ve kimliği paylaşılmayan yetkiliden kasımda rüşvet olarak çamaşır makinesi istedi.

Albay, beyaz eşyayı almaması halindeyse yetkiliyi, üstlerine şubeyle ilgili kötü değerlendirme yapmakla tehdit etti.

Askerlik şubesi yetkilisi, albay için 70 bin Rus Rublesi (yaklaşık 16 bin 600 TL) değerinde bir çamaşır makinesi satın aldı.

Öte yandan şubede çalışan kimliği belirsiz kişiler, Mertvişçev'i iç güvenlik kurumu Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) şikayet etti.

Bunun üzerine FSB, Mertvişçev'i Moskova'daki evinin yakınlarında kasımda yakaladı.

İlk duruşmasında önleyici gözaltı kapsamında hapiste tutulan Mertvişçev, daha sonra suçunu itiraf etti.

Son görülen duruşmada mahkeme, albay hakkında 400 bin Rus Rublesi (yaklaşık 95 bin) para cezası verdi ve kendisini iki yıllığına görevden menetti.

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