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Dünya
AA 18.04.2023 16:47

Europol'den uyuşturucu örgütüne operasyon: 50 kişi gözaltına alındı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda, İspanya ve Portekiz güvenlik birimleri tarafından yürütülen bir yıllık soruşturma neticesinde, Afrika'dan Avrupa'ya uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeye mensup 50 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Europol'den uyuşturucu örgütüne operasyon: 50 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından, Avrupa'da uyuşturucu ticareti yapan şebeke üyesi 50 kişinin İspanya ve Portekiz güvenlik birimleri tarafından yakalanarak göz altına alındığı belirtildi.

Operasyon neticesinde 2 ton uyuşturucu ve 5 ton uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, uyuşturucuyu kaçırmada kullanılan sürat teknesi motorları, 4 bin litre mazot ve çok sayıda aracın ele geçirildiği vurgulandı.

Europol'den uyuşturucu örgütüne operasyon: 50 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, Cebelitarık ve İspanya'nın Huelva şehirlerinde aktif olan örgütün, sürat tekneleriyle taşıdığı uyuşturucuyu İber Yarımadası başta olmak üzere Afrika ve Güney Amerika üzerinden Avrupa'ya taşıdığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Europol koordinasyonunda gerçekleşen operasyona İngiltere ve Fransa'daki güvenlik birimlerinin de destek verdiği bildirildi.

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