"Parasızlık yüzünden" kiralık katil olmaya çalışan Amerikan askeri yakalandı

Tennessee savcılığının iki gün önce yaptığı açıklamaya göre Ulusal Hava Muhafızları'nda görev yapan Josiah Ernesto Garcia, "rentahitman.com" adlı internet sitesiyle ilk kez 16 Şubat'ta temasa geçti.

Garcia, 16 Şubat'taki başvurusunda "kiralık katil işi bulmak istediğini, askerlik tecrübesinin bulunduğunu ve usta bir tüfek kullanıcısı olduğunu" söyledi.

Asker daha sonra ehliyetini, vesikalık fotoğrafını ve özgeçmişini de siteye gönderdi.

Garcia, 23 Şubat ile 13 Mart arasında iki mesaj daha gönderdikten sonra sitenin sahibi Bob Innes, FBI'ın emriyle şu yanıtı verdi:

"Saha koordinatörü Josiah yakında sizinle iletişime geçecek. Hazır olduklarında bir mesaj alacaksınız. Zamanlama, müşterinin ihtiyaçlarına bağlı."

Böylece bir FBI ajanı, kılık değiştirerek Garcia'yla temasa geçti ve ikili 12 Nisan'da buluştu. Garcia, FBI'ın uydurduğu bir hedefi öldürmek için ajanla anlaşınca tutuklandı.

"Paraya ihtiyaç duyduğum için kiralık katil işine başvurdum"

ABD Hava Kuvvetleri'nin yedek askeri kuvveti olarak faaliyet gösteren Ulusal Muhafızlar üyesi adam, ailesinin evin kirasını karşılayamadığını, paraya ihtiyaç duyduklarını ve bu yüzden kiralık katil işine başvurduğunu öne sürdü.

Josiah Ernesto Garcia, 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Söz konusu internet sitesi, siber güvenlik firmalarının reklamını yapmak isteyen Innes ve üç arkadaşı tarafından 2005'te açılmıştı. Firma başarılı olmasa da Innes talep formu, sahte referanslar ve iş başvurusu ekleyerek rentahitman.com parodi bir site haline getirmişti.

Innes, Kasım 2022'de yaptığı açıklamada en az 30 kişinin internet sitesinde kiralık katil tutmaya çalıştıktan sonra yakalandığını ifade etmişti.