Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.09.2024 20:22

Zelenskiy ile görüşen Trump'tan "bu sorunu hızlıca çözüme kavuşturacağım" mesajı

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi öncesinde, "Ukrayna ile çok iyi ilişkilerimiz var ve tabii bildiğiniz gibi Devlet Başkanı Putin ile de iyi ilişkilerim var. Eğer kazanırsam bu konuyu çok hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız" dedi.

Zelenskiy ile görüşen Trump'tan "bu sorunu hızlıca çözüme kavuşturacağım" mesajı
[Fotograf: Reuters]

Eski ABD Başkanı Trump, New York'ta ağırladığı Zelenskiy ile yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Trump ile Zelenskiy, bölgedeki son duruma ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğine ilişkin detayları ele alacaklarını belirtti.

Önceki açıklamalarında mevcut Joe Biden yönetimini "Ukrayna savaşında boşuna para harcamakla" eleştiren ve başkan olması halinde kısa sürede savaşı bitirebileceğini iddia eden Trump, bir kez daha başkan seçilmesi halinde savaşı sona erdirebileceğini dile getirdi.

Trump, "İki tarafla da yakından çalışacağız ve bir anlaşmaya varılması için uğraşacağız. Ukrayna ile çok iyi ilişkilerimiz var ve tabii bildiğiniz gibi Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile de iyi ilişkilerim var. Eğer kazanırsam bu konuyu çok hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız." diye konuştu.

Zelenskiy de New York'taki temasları kapsamında ABD Başkanı Biden ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in dışında Trump ile de görüşmek istediğini, böylelikle her iki başkan adayı ile de bir araya geldiğini anlattı.

Savaşın bitmesine yönelik Trump ile birçok alt başlığı ele alacaklarını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'daki savaşın durdurulması noktasında ortak bir yaklaşımımız var ve Putin kazanamaz. Ukrayna galip gelmeli, ben de bu konudaki detayları sizinle ele almak istiyorum." dedi.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Donald Trump Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Lübnan Başbakanı: Beyrut saldırısı, İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:32
Beyrut'ta yaralılar için acil kan bağışı çağrısı
20:08
Bakan Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
19:55
Lübnan Başbakanı: Beyrut saldırısı, İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor
19:34
Bakan Şimşek: Yüksek büyümenin temellerini atıyoruz
19:28
Harry Potter serisinin Profesör McGonagall'ı hayatını kaybetti
18:54
Gediz Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı
FOTO FOKUS
İsrail Beyrut'u bir kez daha vurdu
İsrail Beyrut'u bir kez daha vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ