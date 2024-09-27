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Dünya
AA 27.09.2024 18:50

Slovenya Başbakanı: Netanyahu savaşı durdur

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kürsüye vurarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "bu savaşı hemen durdurması" çağrısı yaptı.

Golob, 79. BM Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Gazze'de insanların gerçekte yaşamadığını, sadece var olduğunu ifade eden Golob, "Ellerinde sahip oldukları tek şey yarının daha kötü olacağı. Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistinlilere yapılan zulüm artıyor ve kaynama noktasına ulaştı." dedi.

Golob, Gazze ve Lübnan'da ateşkes çağrısında bulundu ve BM'de reform talebini dile getirdi.

Gazze'de insanların kasıtlı şekilde askeri hedef olduğuna işaret eden Golob, "Geçen yıl çok sayıda insani yardım çalışanının öldürülmesinin başka bir açıklaması olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e seslenen Golob, "Şunu açıkça söylemek istiyorum. Kanın dökülmesini durdurun. Acıları durdurun. Rehineler evine dönsün ve işgale son verin." şeklindeki konuşmasının ardından bir süre alkışlandı.

Konuşmasında "Sayın Netanyahu" diyerek kürsüye 3 kez vuran Golob, İsrail Başbakanı'na "Bu savaşı hemen durdur." çağrısında bulundu.

Ayrıca, yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte 2 Filistinli kız çocuğunun yaşadıklarını dinlediğini aktaran Golob'un, sadece normal bir hayat isteyen bu kızların hikayesini anlatırken duygulandığı gözlemlendi.

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