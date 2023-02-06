Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 09:20Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Zelenski'den Türkiye mesajı: Dost Türk halkına yardıma hazırız
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, deprem sonrası Ukrayna'nın dost Türk halkına gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de meydana gelen deprem sonucu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberleriyle şok oldum.
Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu anda dost Türk halkının yanındayız ve gerekli yardımı yapmaya hazırız" dedi.
Etiketler: Deprem Vladimir Zelenskiy
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