Zelenski'den Batılı ülkelere Rusya'ya yaptırımları artırma çağrısı

Danimarka basınına göre, başkent Kopenhag'ın kuzeyindeki Marienborg'a resmi ziyaret düzenleyen Zelenski, Başbakan Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, buradaki konuşmasında, Rusya ekonomisinin "kötü durumda" olduğunu savunarak, Batılı ülkelere yaptırımları artırmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna ve Rusya arasında kalıcı barış için ülkesinin güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu yineleyen Zelenski, ABD'nin, bu güvenlik garantileri konusunda "katkı sağlamaya istekli" olduğunu ifade etti.

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'a güvenip güvenmediğine ilişkin soruya, doğrudan yanıt vermeyerek "ABD'nin desteği için müteşekkir" olduğunu söyledi.

ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış görüşmeleri konusunda "baskı yapabileceğini" söyleyen Zelenski, Trump ile bu konuyu tekrar ele alacağını ifade etti.

Zelenski, ABD ve Avrupa ülkelerinin "daha çok maddi ve askeri desteğine ihtiyaç duyduklarını" dile getirerek, ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Danimarka Başbakanı Frederiksen de Ukrayna için en önemlisinin güvenlik garantileri olduğunu belirtti.

Danimarka'nın Ukrayna'ya verdiği desteği ve yardımları anımsatan Frederiksen, "Gelecekte güvenlik garantilerinin belki de en önemli kısmı (Ukrayna'nın) güçlü bir orduya sahip olmasını sağlamaktır. Donanımlı ve eğitimli bir Ukrayna ordusu." dedi.

Frederiksen, Ukrayna'nın sadece kendi geleceği için değil tüm Avrupa'nın geleceği için mücadele ettiğini kaydetti.