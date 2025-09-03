Yasa dışı yerleşimci İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini gasbetti

Belediyeden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin koruması altında yerleşimci gruplarının, El Halil'in Eski Şehir bölgesinin merkezindeki eski belediye binasının bitişiğindeki bir evi gasbetmelerini ve belediye meydanında kışkırtıcı parti düzenlemelerini kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, bu suçun, vatandaşların mallarına saldırılar düzenleyerek ve ana caddeleri kapatarak Eski Şehir bölgesini Yahudileştirme ve sahada yeni bir gerçeklik dayatma yönünde sistematik bir politika çerçevesinde işlendiği ve uluslararası hukuk ve normların açıkça ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, belediyenin, kentin kültürel ve tarihi mirasını korumak için yasal işlemleri sürdürdüğü kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin söz konusu evin etrafında kışkırtıcı bir parti düzenleyip dans ettikleri, duvarlara İsrail bayraklarının asıldığı görülüyor.

El Halil'in Eski Şehir bölgesi tamamen İsrail kontrolü altında bulunuyor ve burada yaklaşık 1500 İsrail askeri tarafından korunan yaklaşık 400 İsrailli yaşıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 17 Ocak 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması'na göre şehir, H1 ve H2 olmak üzere iki bölgeye bölündü ve bu anlaşmaya göre İsrail, Eski Şehir ve çevresi üzerinde tam kontrole sahip oldu.