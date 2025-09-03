Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
Dünya
AA 03.09.2025 17:54

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir caminin minaresini yıktı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir caminin minaresini "ruhsatsız" olduğu bahanesiyle yıktı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir caminin minaresini yıktı

Dura Beldesi Vakıflar Müdürü Sahir ed-Deraviş, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Dura'ya baskın düzenleyerek inşaatı süren minareyi yıktığını söyledi.

Minarenin yapımına bir yıl önce, caminin yapımına ise daha önce başlandığını aktaran Deraviş, yıkımın "Batı Şeria'nın C bölgesinde ruhsatsız yapılaşma" bahanesiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinlilere ait 2 evi aynı gerekçeyle yıkmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'da ağustos ayında ev, ticarethane ve tarım tesisleri dahil 125 yapıyı yıktı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

