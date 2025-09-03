Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.09.2025 17:11

Yaşlı kadın, "uzayda mahsur kalmış" gibi yapan sahte astronot tarafından dolandırıldı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda yaşlı bir kadın, "uzayda mahsur kalan astronot" gibi davranan kişi tarafından yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6 bin 700 dolar) dolandırıldı.

Yaşlı kadın, "uzayda mahsur kalmış" gibi yapan sahte astronot tarafından dolandırıldı

Sky News'in haberine göre, Hokkaido Polisi, 80 yaşındaki kadının temmuzda astronot olduğunu söyleyen bu kişiyle sosyal medyada tanıştığını belirtti.

Polis, astronot gibi davranan bu kişinin, yaşlı kadına "uzay gemisinin saldırı altında olduğunu" ve "oksijen satın almak için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu" söylediğini aktardı.

Yaşlı kadının, romantik hisler beslediği düşünülen "sahte astronota" oksijen satın alması için yaklaşık 1 milyon yen gönderdiğini ifade eden polis, çevrim içi ortamlarda tanışılıp para isteyen kişilere karşı temkinli olunması uyarısında bulundu.

ETİKETLER
Japonya Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Pakistan'ın Pencap eyaletinde seller nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:57
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir caminin minaresini yıktı
17:51
Putin, Zelenski'yi Moskova'da görüşmeye davet etti
17:49
Kimya sektöründen ağustosta 2,6 milyar dolarlık ihracat
17:31
Türkiye, Afganistan'a 25 ton insani yardım gönderdi
16:56
Savunma ve havacılıkta ihracat artışı sürüyor
16:52
Bakan Şimşek: Yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi
Karabük'te orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Karabük'te orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ