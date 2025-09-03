İskoçya, İsrail'i silahlandıran şirketlere kamu fonu aktarımını durduracak

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yaptığı konuşmada, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e yönelik bir dizi tedbir açıkladı.

Swinney, bu kapsamda, İsrail'e askeri ürün sağlayan şirketlere kamu fonu aktarımının durdurulacağını bildirdi.

Buna göre, İskoç hükümeti, bağlı kurumlar ve İskoçya Ulusal Yatırım Bankası tarafından savunma şirketlerine verilecek yeni hibeler veya yatırımlar askıya alınacak.

Swinney, soykırım yapıldığına dair makul kanıtlar bulunan ülkelere ürün veya hizmet sağlayan silah şirketlerine kamu tarafından yeni para aktarımını durduracaklarını belirterek, buna İsrail'in de dahil olacağının altını çizdi.

İskoç lider John Swinney, "İskoç hükümetinden destek isteyen herhangi bir savunma şirketi, ürünlerinin İsrail ile askeri ilişkisi olmadığını kanıtlamak zorunda olacak." dedi.

İngiltere hükümetine de İngiltere-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması'ndan çekilme çağrısı yapan Swinney, İngiltere'nin İrlanda'yı izleyerek, işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen İsrail mallarının ithalatını yasaklaması gerektiğini vurguladı.

Swinney, İskoçya hükümetinin, ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardımlar kapsamında Dundee merkezli "Kids Operating Room" kuruluşuna 400 bin sterlin fon sağlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fon, Gazze'de hızla konuşlandırılabilecek bir hastanenin hayata geçirilmesi için 15 milyon dolarlık ek finansman sağlanmasına yardımcı olacak. İskoçya'da sadece bir hafta içinde inşa edilmek üzere tasarlanan hastane, en zorlu ortamlarda çalışabilecek ve onlarca yıl dayanabilecek. Her yıl binlerce hastaya temel cerrahi, doğum ve pediatri hizmetleri sağlayacak."

Swinney, buna ek olarak işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım çalışmaları için Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) fonuna 600 bin sterlin katkı yapılacağını duyurdu.