Zelenski ve AB liderleri, ABD Başkanı Trump ile müzakereleri görüştü

Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, telefon üzerinden ABD Başkanı Trump ile ortak görüşme gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili Telegram hesabından açıklamada bulunan Zelenski, "İstanbul'daki toplantıyı görüştük. Ukrayna gerçek barış için en hızlı adımları atmaya hazırdır ve dünyanın güçlü bir duruş sergilemesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Savaşı sona erdirmek yönünde Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul etmemesi durumunda Moskova'ya baskıyı artırma çağrısını yineleyen Zelenski, "Rusya'ya yönelik baskı, Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar sürdürülmeli. Dünya çapında yardım eden herkese teşekkür ederim." dedi.