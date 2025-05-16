Çok Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2025 17:51

Almanya: Gazze'de çatışmaların genişletilmesinden son derece endişeliyiz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, İsrail'in Gazze'de çatışmaları genişletmesinden son derece endişeli olduklarını söyledi.

Almanya: Gazze'de çatışmaların genişletilmesinden son derece endişeliyiz

Sözcü Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, gerilimin daha fazla tırmandırılmasının Gazze'de "olağanüstü felaket durumunu" daha da kötüleştireceğini belirtti.

Bu nedenle Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Wagner, "Gazze'de çatışmaların genişletilmesinden son derece endişeliyiz." dedi.

Wagner, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü belirterek, ortaklarla yoğun bir şekilde bu konuda çalıştıklarını kaydetti.

Bu ihtilafın askeri olarak çözülemeyeceğini aktaran Wagner, İsrail'in kendisini savunma hakkı bulunduğunu ancak bunun insancıl uluslararası hukuk kapsamında olması gerektiğini ifade etti.

"Bu konularda sorular var." diyen Wagner, bu soruları İsrail hükümeti ile ele aldıklarını söyledi.

Wagner, "İnsani durumdan bahsettiniz. Gazze'de açlık var. Burada (daha önce) birçok kez İsrail'in Gazze'ye 'insani yardımlar akıtacağı sözünü' verdiğini söylediniz. Alman bakanlar İsrail'e gittiklerinde kendilerini kandırılmış hissediyorlar mı?" şeklindeki soruya, "Bu, gündemimizin en üst sıralarında yer alan bir konu." ifadesini kullandı.

Geçmişte de ateşkesin sağlandığı, insani yardımların Gazze'ye girmesinin temin edildiği ve durumun iyileştiği dönemlerin olduğunu ileri süren Wagner, şu anda gerçekten de Gazze'ye aslında hiçbir şeyin girmediğini, İsrailli ortaklarla Gazze Şeridi'ne insani yardımın insani ilkler çerçevesinde sağlanması gerektiğini konuştuklarını ve İsrail hükümetinin sorumluk içinde olduğunu savundu.

Wagner, böyle sözler verildiğinde ve İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesini sağlamadığında bu açıklamalara hala inanıp inanmadıklarına ilişkin soruya ise "Az önce yaptığım açıklamaya ekleyeceğim bir şey yok." yanıtını verdi.

ETİKETLER
Almanya Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin onlarca dönüm arazisini tahrip etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:35
Starmer: Rusya barış konusunda ciddi değil
18:44
Göktepe-3 Kuyusu'ndaki sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldı
18:25
Macron, Putin'in Ukrayna'da ateşkes talebine yanıt vermemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti
18:02
Zelenski ve AB liderleri, ABD Başkanı Trump ile müzakereleri görüştü
17:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin haklı davasını sonuna kadar savunacağız
18:11
Manisa'da 3 motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Osmaniye'de derenin taşması sonucu sürüklenen araçlara ulaşıldı
Osmaniye'de derenin taşması sonucu sürüklenen araçlara ulaşıldı
FOTO FOKUS
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ