Zelenski, Trump ile Rusya'ya karşı yaptırımlar hakkında görüşmek istediğini belirtti

Zelenski, başkent Kiev'de bulunan çalışma ofisinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u kabul etti.

Görüşmenin ardından Pistorius ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkesine verdiği desteklerden dolayı Almanya hükümetine teşekkür eden Zelenski, Pistorius ile düzenledikleri toplantıda cephedeki gelişmeleri ve Ukrayna'nın duyduğu ihtiyaçları ele aldıklarını aktardı.

IRIS-T hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması için 3 yıllık teslimat planı

Zelenski, Rus hava saldırılarını önlemek için özellikle hava savunma sistemlerinin önemini vurguladı.

Alman IRIS-T hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması için Alman tarafının 3 yıllık bir teslimat planı oluşturduğunu kaydeden Zelenski, "IRIS-T hava savunma sistemlerinin teslimatı için minnettarız. Teslimat planını şimdi duydunuz. Tüm detaylardan bahsetmeyeceğim ancak plan önümüzdeki üç yıl içindir." ifadelerini kullandı.

Uzun menzilli silahların üretimine ek yatırımların yapılması

Almanya'nın bu yıl ülkesine verdiği finans desteğini 7 milyar avroya kadar artırdığını söyleyen Zelenski, ayrıca Alman tarafıyla uzun menzilli silahların ortak üretimi için ek yatırımlar konusunda da anlaşmaya vardıklarını anlattı.

Zelenski, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da ve Almanya'daki üretimden bahsediyoruz. Üretim hakkında konuştuğumuzda, uzun menzilli yeteneklerimizden bahsediyoruz. Bunlar bizim insansız hava araçlarımız, Ukrayna teknolojilerimiz, füzelerimiz."

Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu ay Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne davet edildiklerini belirtti.

Zirvede Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların da görüşülmesini beklediklerini aktaran Zelenski, ayrıca Ukrayna'nın kalkınması gibi konuların ele alınacağını dile getirdi.

Bazı ABD'li senatörlerin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını ifade eden Zelenski, nihai kararın Beyaz Saray'da verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşmek istediğini belirten Zelenski, "G7 zirvesinde bir görüşme yapacağımızı umuyorum. Ama ilgili kararlar o zamana kadar alınmazsa, en azından bu karara ne kadar yakın olduğumuzu anlayabileceğimden çok eminim." dedi.

Zelenski, Rusya'nın yaptırımlara karşı mücadele verdiğini, Ukrayna'nın ise savunma sanayisi için finans kaynakları aramaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bana öyle geliyor ki savaşın herkesin finans için mücadele ettiği bir aşamasına ulaştık." diye konuştu.