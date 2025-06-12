Parçalı Bulutlu 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2025 19:36

Zelenski, Trump ile Rusya'ya karşı yaptırımlar hakkında görüşmek istediğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanması hakkında görüşmek istediğini söyledi.

Zelenski, Trump ile Rusya'ya karşı yaptırımlar hakkında görüşmek istediğini belirtti
[Fotograf: Reuters]

Zelenski, başkent Kiev'de bulunan çalışma ofisinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u kabul etti.

Görüşmenin ardından Pistorius ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkesine verdiği desteklerden dolayı Almanya hükümetine teşekkür eden Zelenski, Pistorius ile düzenledikleri toplantıda cephedeki gelişmeleri ve Ukrayna'nın duyduğu ihtiyaçları ele aldıklarını aktardı.

IRIS-T hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması için 3 yıllık teslimat planı

Zelenski, Rus hava saldırılarını önlemek için özellikle hava savunma sistemlerinin önemini vurguladı.

Alman IRIS-T hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması için Alman tarafının 3 yıllık bir teslimat planı oluşturduğunu kaydeden Zelenski, "IRIS-T hava savunma sistemlerinin teslimatı için minnettarız. Teslimat planını şimdi duydunuz. Tüm detaylardan bahsetmeyeceğim ancak plan önümüzdeki üç yıl içindir." ifadelerini kullandı.

Uzun menzilli silahların üretimine ek yatırımların yapılması

Almanya'nın bu yıl ülkesine verdiği finans desteğini 7 milyar avroya kadar artırdığını söyleyen Zelenski, ayrıca Alman tarafıyla uzun menzilli silahların ortak üretimi için ek yatırımlar konusunda da anlaşmaya vardıklarını anlattı.

Zelenski, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da ve Almanya'daki üretimden bahsediyoruz. Üretim hakkında konuştuğumuzda, uzun menzilli yeteneklerimizden bahsediyoruz. Bunlar bizim insansız hava araçlarımız, Ukrayna teknolojilerimiz, füzelerimiz."

Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu ay Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne davet edildiklerini belirtti.

Zirvede Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların da görüşülmesini beklediklerini aktaran Zelenski, ayrıca Ukrayna'nın kalkınması gibi konuların ele alınacağını dile getirdi.

Bazı ABD'li senatörlerin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını ifade eden Zelenski, nihai kararın Beyaz Saray'da verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşmek istediğini belirten Zelenski, "G7 zirvesinde bir görüşme yapacağımızı umuyorum. Ama ilgili kararlar o zamana kadar alınmazsa, en azından bu karara ne kadar yakın olduğumuzu anlayabileceğimden çok eminim." dedi.

Zelenski, Rusya'nın yaptırımlara karşı mücadele verdiğini, Ukrayna'nın ise savunma sanayisi için finans kaynakları aramaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bana öyle geliyor ki savaşın herkesin finans için mücadele ettiği bir aşamasına ulaştık." diye konuştu.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Donald Trump Rusya
Sıradaki Haber
İran’ın başkenti Tahran’da tasarruf kararına uymayan 160 kurumun elektriği kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu sahaya iniyor
18:54
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:51
Antalya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
18:36
İran’ın başkenti Tahran’da tasarruf kararına uymayan 160 kurumun elektriği kesildi
18:26
Bakan Kacır: 48 adet KAAN savaş uçağımız için Endonezya ile anlaşma imzaladık
18:02
Bakan Yumaklı: Hal Yasası'ndaki düzenlemelerde sona gelindi
Türk Kızılay'ı, Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıttı
Türk Kızılay'ı, Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıttı
FOTO FOKUS
Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk seferi yarın
Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk seferi yarın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ