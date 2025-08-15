Açık 33.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2025 16:46

Zelenski: Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün yapılacak görüşmeye ilişkin, "Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı." ifadesini kullandı.

Zelenski: Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı

Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, ordu yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantıda, cephedeki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelenski, Rus saldırılarını geri püskürtmeye devam ettiklerini bildirdi.

Donetsk bölgesinde yer alan Dobropliya şehri yönündeki ağır çatışmalara değinen Zelenski, "Bugün Donetsk bölgesindeki bu ve diğer yönlerin daha da güçlendirilmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

Rusların, Trump ve Putin arasında yapılacak görüşmeden önce sahada üstünlük kazanmaya çalıştığını savunan Zelenski, şunları kaydetti:

"Rus ordusu, Alaska'daki toplantıda Rus liderliğine daha elverişli siyasi konumlar sağlamaya çalışırken önemli kayıplar vermeye devam ediyor. Bu niyetleri görüyoruz ve müttefiklerimizi gerçek durum hakkında bilgilendiriyoruz."

Zelenski, Trump ve Putin'in düzenleyeceği görüşmenin hazırlıkları ve sonuçları hakkında bilgi beklediklerini belirterek, "Önemli olan bu toplantının Ukrayna, ABD ve Rus tarafı arasında üçlü bir formatta adil bir barışa ve anlamlı bir görüşmeye giden gerçek bir yol açmasıdır. Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya tarafından uygun adımlar atılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'ye güvendiklerini vurguladı.
 

ETİKETLER
Ukrayna Vladimir Zelenskiy Rusya Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Trump, Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesine yeşil ışık yaktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
Kürşad Zorlu: Türkiye Ahıskalı soydaşlarımızın ve onların haklı taleplerinin takipçisidir
17:40
Bakan Yumaklı: 5 binden fazla yangına müdahale ettik
17:22
DMM: Şap hastalığının bazı bölgelerde hızla yayıldığı iddiaları dezenformasyon amaçlıdır
17:36
İstanbul'da fırtına: Ağaçlar devrildi, teleferik seferleri durduruldu
16:46
Trump, Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesine yeşil ışık yaktı
16:27
İsveç'te cuma namazı çıkışında silahlı saldırı: 2 yaralı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ