Parçalı Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.04.2025 21:32

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini tanımayacaklarını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği toprakları yasal olarak tanımayacaklarını söyledi.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini tanımayacaklarını söyledi

Zelenski, Rus ordusunun dün hava saldırısı düzenlediği başkent Kiev'e bağlı Sviyatoşin ilçesini ziyaret etti.

Saldırı yapılan alanda incelemelerde bulunan Zelenski, burada yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenski, savaşın sona ermesi yönünde devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemlerde Kırım'la ilgili yaptığı açıklamalara değinen Zelenski, "Bizim tutumumuz değişmedi. Yalnızca Ukrayna halkı, hangi bölgelerin Ukrayna'ya ait olduğuna karar verme hakkına sahiptir." dedi.

Zelenski, Ukrayna anayasasına göre davranacaklarını belirterek, "İşgal edilen bütün topraklar geçici olarak işgal edilmiştir, hepsi Ukrayna'ya aittir, Ukrayna halkına aittir. Ukrayna, geçici olarak işgal edilen bu toprakları yasal olarak tanımayacaktır." diye konuştu.

Sorunların çözümü hakkında görüşmelerin yapılmasının ancak koşulsuz ateşkesin sağlanmasından sonra mümkün olabileceğini kaydeden Zelenski, "Biz, Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olduğuna dair gerçek bir sinyal aldıktan sonra, her zaman, her formatta diyaloğa hazırız. Böyle bir işaret tam ve koşulsuz ateşkes anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Zelenski, bu hafta Londra'da barış için görüşmelerin yapıldığını hatırlatarak, "barış planı" konusunda ABD'nin önerdiği maddelere karşı kendi önerilerini de ABD'li yetkililere ilettiklerini söyledi.

ABD'ye önerdikleri teklifin, güvenlik garantisi kapsamında NATO'nun 5. maddesine benzer bir maddeyi de içerdiğini dile aktaran Zelenski, bu teklifin ayrıca Ukrayna'ya yabancı barış güçlerinin olası konuşlandırılmasını da öngördüğünü belirtti.

Zelenski, ABD'den İsrail'e verilen güvenlik garantisi gibi garantilere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Gana'nın başkenti Akra'da kolera salgını nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:13
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
22:06
DMM, "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasını yalanladı
21:52
Husiler: ABD 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1200'ü aşkın hava saldırısı düzenledi
21:33
Kontrolden çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı
21:23
Gana'nın başkenti Akra'da kolera salgını nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
21:11
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Sivas'ın Zara ilçesinde minareye düşen yıldırım hasara yol açtı
Sivas'ın Zara ilçesinde minareye düşen yıldırım hasara yol açtı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı
Kontrolden çıkan otomobil inşaat ile duvar arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ