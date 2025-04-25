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Dünya
AA 25.04.2025 19:42

Çin'den Avrupa'ya "uluslararası düzeni ve çok taraflılığı birlikte savunma" çağrısı

Çin, ABD'nin gümrük tarifelerini yükseltmesiyle ticari gerilimin tırmandığı bir dönemde, Avrupalı ortaklarına uluslararası düzeni ve çok taraflı ticaret sistemini birlikte savunma çağrısında bulundu.

Çin'den Avrupa'ya "uluslararası düzeni ve çok taraflılığı birlikte savunma" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Bakan Vang Yi, bu hafta İngiliz, Avusturyalı ve İsviçreli mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD'nin tarife politikasının yarattığı ticaret gerilimini ele aldı.

Vang, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmesinde, Çin ve İngiltere'nin, ABD'nin açık zorbalığına karşı uluslararası düzeni savunma sorumluluğunun olduğunu belirtti.

Devletlerarası ilişkileri orman kanununa çevirmenin, tarihi geriye çevirmek anlamına geldiğini ifade eden Vang, bunun kabul edilemeyeceğini, sürdürülebilir olmadığını, giderek daha fazla ülkenin buna direneceğini ve karşı çıkacağını kaydetti.

Vang Yi, "ABD, tarifeleri silah olarak kullanarak ülkelere ayrım gözetmeden saldırıyor, DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) kurallarını açıkça ihlal ediyor ve ülkelerin meşru haklarının, çıkarlarının altını oyuyor." ifadesini kullandı.

AB ve İsviçre

Vang, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüşmesinde ise ABD'nin tarife politikasını, tipik bir tek taraflılık ve ekonomik zorbalık örneği olarak niteleyerek, Avrupa Birliğine (AB), buna karşı çok taraflı ticaret sistemini savunma ve açık bir dünya ekonomisini birlikte inşa etme çağrısı yaptı.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüşmede de Çin ve İsviçre'nin, çok taraflılığın ve serbest ticaretin savunucuları olarak antiküreselleşmenin sınamalarına birlikte yanıt vermesi gerektiğine işaret eden Vang, tüm ülkelerin meşru haklarını ve çıkarlarını savunmak, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni korumak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin, AB ve ASEAN ülkelerinin de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

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