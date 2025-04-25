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Dünya
AA 25.04.2025 19:22

Lübnan ordusu, Suriye sınırında "olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını" duyurdu

Lübnan ordusu, dün akşam çatışmaların çıktığı Suriye sınırında olağanüstü güvenlik önlemleri aldıklarını açıkladı.

Lübnan ordusu, Suriye sınırında "olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını" duyurdu

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Suriye sınırına yakın Havş es-Seyyid Ali beldesinde yaşanan olaylara dikkat çekildi.

Hirmil kentinin sınıra yakın bölgesinde kaçakçılıkla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle Lübnan'dan Suriye topraklarına ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, Suriye'nin buna karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda her iki taraftan yaralıların olduğu belirtildi.

Lübnan topraklarından ateş açanların yakalanması için Suriye sınırı boyunca olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığına işaret edilen açıklamada, askeri birliklerin çalışmaları sonucu Lübnan'dan Suriye tarafına ateş açan kişinin yakalandığı aktarıldı.

Söz konusu kişinin kaçakçılık işleri yapan silahlı bir gruba mensup olduğu vurgulanan açıklamada, Lübnan ordusundan yetkililerin Suriyeli muhataplarıyla temasları sonucu tansiyonun düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan ordusunun sınır hattındaki güvenlik önlemlerini sıkı tuttuğu ve olaylara karışan diğer şahısların yakalanması için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Suriye resmi ajansı SANA, Hizbullah'ın, Humus'un batısında yer alan El-Kusayr bölgesindeki Suriye askeri birliklerine Lübnan'dan 5 roketle saldırdığını duyurmuştu.

Suriye askeri birliklerinin saldırıya karşılık verdiği, olaylarla ilgili Suriye Savunma Bakanlığının Lübnanlı muhataplarıyla iletişime geçerek durum değerlendirmesi yaptığı bildirilmişti.

Lübnan'ın Suriye sınır hattındaki Havş es-Seyyid Ali ve Maşrafa beldelerinde geçen ay da çatışmalar çıkmıştı.

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