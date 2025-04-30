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Dünya
AA 30.04.2025 13:16

Zelenski, Rus ordusunun bu gece ülkesine 100'den fazla İHA ile saldırdığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine bu gece 100'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenski, Rus ordusunun bu gece ülkesine 100'den fazla İHA ile saldırdığını belirtti
[Fotograf: Reuters]

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece ülkesinin farklı bölgelerine İHA saldırıları düzenlediğini aktardı.

Saldırıların ağırlıklı olarak Dnipro, Harkiv ve Dobropillya şehirlerini hedef aldığını belirten Zelenski, okul gibi farklı sivil altyapıların hedef alındığını vurguladı.

İHA saldırılarında 1 kişinin öldüğünü, 2'si çocuk 46 kişinin yaralandığını ifade eden Zelenski, Rusların 100'den fazla İHA ile saldırdığını kaydetti.

Zelenski, Rus saldırılarının önlenmesi için Avrupa ve ABD'ye "Moskova yönetimine baskıyı artırma" çağrısını yineledi.

Ruslar cephedeki saldırıları önemli ölçüde artırdı

Öte yandan, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de yazılı açıklama yaparak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephedeki son gelişmeleri paylaştı.

Sırskiy, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümünde geçici ateşkes ilan etmesine rağmen cephedeki Rus saldırılarının önemli ölçüde arttığını belirtti.

Rus ordusunun özelikle Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri yönünde saldırıları yoğunlaştırdığını aktaran Sırskiy, şunları kaydetti:

"Operasyonel ve taktik anlamdaki ümitsizlik düşmanı durdurmuyor. Bu yönde, inatla, birliklerimizin savunmasını yarıp Dnipropetrovsk bölgesinin idari sınırına ulaşmaya çalışıyorlar."

Sırskiy, "Sürekli baskılara ve (cepheyi) yarma girişimlerine rağmen düşman sürekli kayıplar veriyor ve geri çekiliyor." ifadesini kullandı.

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