İspanyol uzman: Kesintilerinin sebebi `nükleer enerjiyi ihmal` ve `siber saldırı` olabilir

İspanya Mühendislik Enstitüsü Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı Yolanda Moratilla, 28 Nisan'da saat 12.33'te başlayan ve yaklaşık 10 saat sonra yavaş yavaş çözüme kavuşturulan, İspanya orijinli genel elektrik kesintisinin olası nedenleriyle ilgili değerlendirme yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve elektrik dağıtım şebekesi REE'nin süre vermediği, Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinin 6 ay sürebileceğini söylediği, "İspanya'daki genel elektrik kesintisine sebep olan arıza neden kaynaklandı?` sorusunun asla cevap bulamama ihtimali olduğunu söyleyen Moratilla, `İlk kez bir Avrupa ülkesinde, uzun bir süre için tam ve mutlak bir kesinti anlamında kullanılan sıfır elektrik üretimi oldu. Bu, gerçekten şimdiye kadar hiç olmamış bir şey." diye konuştu.

Hem hükümet hem de REE'nin, İspanya'da elektrik kesintisi yaşanmasının `imkansız olduğunu` geçmişte birçok kez dile getirdiğini ancak bunun yaşandığını kaydeden Moratilla, "Ben bunun olabileceğini bir ara söylemiştim. Bunu söylememdeki sebep hükümetimizin mevcut enerji politikasıydı. Çünkü İspanya'daki nükleer enerji santrallerini kapatmak istiyor." görüşünü dile getirdi.

Siber saldırı olasılığı

Arıza anında faal nükleer santraller ya da hidrolik santraller olması halinde böyle büyük bir genel kesinti yaşanılmayacağını savunan Moratilla, "Teknik açıdan bakıldığında, böylesine büyük bir hatanın, hem de aynı anda birçok yerde gerçekleşmesini haklı çıkaracak hiçbir neden göremiyorum. Bunu inkar etseler de ben samimi bir şekilde siber saldırı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü teknik açıdan, saat 12.30 gibi güneşin olduğu bir sırada 10 gigavatlık fotovoltaik kayıp yaşanıyorsa bunun hiçbir mantığı yok." değerlendirmesini yaptı.

"Yenilenebilir enerjiyi şeytanlaştırmamalıyız"

Yaşananlardan sonra Avrupa'da örnek gösterilen, İspanya'nın yenilenebilir enerji stratejisinin değişip değişmeyeceği konusunda Moratilla, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjileri şeytanlaştırmamalıyız. Yenilenebilir enerji iyidir, birçok iyi özelliği vardır, ancak işleri akıllıca yapmamız gerekir. Ortak akıl gerekiyor. Bu maalesef hükümette fazla yok. Neden böyle diyorum? Çünkü hükümetin bizzat hazırlattığı teknik raporlarda sistemimizde yenilenebilir enerjinin yüzde 70'ten fazla olamayacağı uyarısında bulunuyor. Arızanın olduğu anda yüzde 78'lik bir orana sahipti yani tavsiye edilenin üzerindeydi."