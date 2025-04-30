Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.04.2025 12:40

İspanyol uzman: Kesintilerinin sebebi `nükleer enerjiyi ihmal` ve `siber saldırı` olabilir

İspanya Mühendislik Enstitüsü Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı Yolanda Moratilla, İber Yarımadası'nda yaklaşık 60 milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin teknik açıdan gerçekleşmesinin çok zor bir olasılık olduğunu, kesintilerin sebebinin nükleer enerjiyi ihmal ve siber saldırı olabileceğini söyledi.

İspanyol uzman: Kesintilerinin sebebi `nükleer enerjiyi ihmal` ve `siber saldırı` olabilir
[Fotograf: AA]

İspanya Mühendislik Enstitüsü Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı Yolanda Moratilla, 28 Nisan'da saat 12.33'te başlayan ve yaklaşık 10 saat sonra yavaş yavaş çözüme kavuşturulan, İspanya orijinli genel elektrik kesintisinin olası nedenleriyle ilgili  değerlendirme yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve elektrik dağıtım şebekesi REE'nin süre vermediği, Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinin 6 ay sürebileceğini söylediği, "İspanya'daki genel elektrik kesintisine sebep olan arıza neden kaynaklandı?` sorusunun asla cevap bulamama ihtimali olduğunu söyleyen Moratilla, `İlk kez bir Avrupa ülkesinde, uzun bir süre için tam ve mutlak bir kesinti anlamında kullanılan sıfır elektrik üretimi oldu. Bu, gerçekten şimdiye kadar hiç olmamış bir şey." diye konuştu.

Hem hükümet hem de REE'nin, İspanya'da elektrik kesintisi yaşanmasının `imkansız olduğunu` geçmişte birçok kez dile getirdiğini ancak bunun yaşandığını kaydeden Moratilla, "Ben bunun olabileceğini bir ara söylemiştim. Bunu söylememdeki sebep hükümetimizin mevcut enerji politikasıydı. Çünkü İspanya'daki nükleer enerji santrallerini kapatmak istiyor." görüşünü dile getirdi.

Siber saldırı olasılığı

Arıza anında faal nükleer santraller ya da hidrolik santraller olması halinde böyle büyük bir genel kesinti yaşanılmayacağını savunan Moratilla, "Teknik açıdan bakıldığında, böylesine büyük bir hatanın, hem de aynı anda birçok yerde gerçekleşmesini haklı çıkaracak hiçbir neden göremiyorum. Bunu inkar etseler de ben samimi bir şekilde siber saldırı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü teknik açıdan, saat 12.30 gibi güneşin olduğu bir sırada 10 gigavatlık fotovoltaik kayıp yaşanıyorsa bunun hiçbir mantığı yok." değerlendirmesini yaptı.

"Yenilenebilir enerjiyi şeytanlaştırmamalıyız"

Yaşananlardan sonra Avrupa'da örnek gösterilen, İspanya'nın yenilenebilir enerji stratejisinin değişip değişmeyeceği konusunda Moratilla, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjileri şeytanlaştırmamalıyız. Yenilenebilir enerji iyidir, birçok iyi özelliği vardır, ancak işleri akıllıca yapmamız gerekir. Ortak akıl gerekiyor. Bu maalesef hükümette fazla yok. Neden böyle diyorum? Çünkü hükümetin bizzat hazırlattığı teknik raporlarda sistemimizde yenilenebilir enerjinin yüzde 70'ten fazla olamayacağı uyarısında bulunuyor. Arızanın olduğu anda yüzde 78'lik bir orana sahipti yani tavsiye edilenin üzerindeydi."

ETİKETLER
İspanya Elektrik
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
İtalyan basını, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne geniş yer ayırdı
12:54
Bakan Kurum'dan Arnavutköy'deki TOKİ konutlarına ilişkin açıklama
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:37
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
12:37
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti
12:28
DMM, "enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasını yalanladı
Kars'ta üniversite mezunu kadın devlet desteğiyle besici oldu
Kars'ta üniversite mezunu kadın devlet desteğiyle besici oldu
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı 'Kut’ül Amare-Masaldan Gerçeğe' beyaz perdede
TRT ortak yapımı 'Kut’ül Amare-Masaldan Gerçeğe' beyaz perdede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ