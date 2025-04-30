Trump, başkanlık görevindeki ilk 100 gününü değerlendirdi

Başkan Trump, Oval Ofis'te Amerikan ABC News kanalı muhabiri Terry Moran'ın sorularını yanıtladı.

Donald Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına karşılıklı tarifeler kapsamında getirdiği ek gümrük vergilerinin ülke içindeki fiyatları artırmasından endişe duyduklarını açıklayan bazı destekçilerinin "Bunun için oy vermedik." demesine tepki gösterdi.

Trump, 2024'teki başkanlık seçimleri sırasında bunun üzerine kampanya yürüttüğünü vurgulayarak, "Diğer ülkeler tarafından daha önce eşi benzeri görülmemiş düzeyde istismar edildiğimizi söyledim. Bu durumu olduğu gibi bırakabilirdim ve bir noktada, daha önce hiç görülmemiş bir çöküş yaşanabilirdi. Ama ben, 'Hayır, bunu düzeltmeliyiz.' dedim. Bunu yıllardır yapmak istiyordum." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği ilk haftalarda insanların yumurta fiyatları üzerinden kendisine tepki gösterdiğini dile getiren Trump, "Bu probleme ben neden olmadım, bu probleme eski ABD Başkanı Joe Biden neden oldu." dedi.

Trump, yumurta fiyatlarının iki katına çıktığını söyleyenlere işaret ederek, "Ben işe dahil olduğumdan beri (yumurta) fiyatlar yüzde 87 düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa dışı göçmen sorunu

ABD'de yaşayan bazı göçmenlerin haksız yere sınır dışı edilmesiyle ilgili endişelere yanıt veren Trump, çalışmalarında "dikkatli" olduklarını savundu.

Trump, ülkenin güney sınırındaki yasa dışı geçişleri azaltmaya yönelik adımlarına ilişkin, "İşe yarıyor gibi görünüyor." yorumunu yaptı.

"Hastalıklı bir ülkeyi iyileştirmek için gerekli adımları attım"

Muhabir Moran, ABD Başkanı Trump'a "Daha önce hiç rastlamadığımız, otoriter bir başkan haline gelip çok fazla yetkiyi ele geçirdiğinizden endişelenen insanlara ne demek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

"Hastalıklı bir ülkeyi iyileştirmek için" gerekli adımları attığını belirten Trump, "Yaptığım tek bir şey var, o da Amerika'yı yeniden harika yapmak. Çöken bir ülkemiz vardı. Tüm dünyada alay konusu olan bir ülkeydik. Son derece yetersiz bir liderimiz vardı. O konumda asla olmamalıydı." dedi.

Rusya-Ukrayna sorunu

Trump, Truth Social hesabından 26 Nisan'da yaptığı paylaşımdaki, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son birkaç gündür sivil alanlara, şehir ve kasabalara füze atması için hiçbir gerekçe yoktu. Bu bana, belki de savaşı durdurmak istemediğini, beni oyaladığını düşündürüyor." ifadelerini de ele aldı.

"Beni biraz oyalıyor olabilir ama bence savaşı durdurmak istiyor." diyen Trump, "Ben olmasaydım, bence tüm ülkeyi (Ukrayna) ele geçirmek isterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, birinci başkanlık dönemi sona erdiğinde Ukrayna'daki savaşın başlama ihtimali olmadığını belirterek, "Biden göreve geldiğinde, durumu düzgünce yönetip yönetmediği hakkında bir şey söylemeyeceğim ama belli ki iyi değildi, çünkü savaş başladı." ifadesini kullandı.

Putin'in Ukrayna'yı işgal etme kararını Biden'ın başkanlığıyla ilişkilendiren Trump, "Gerçekten inanıyorum ki benim sayemde şu anda çatışmayı durdurmaya istekli." dedi.

DOGE kesintileri

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) yurt dışındaki gıda programları ve tıbbi araştırmaların da bulunduğu birçok kalemi kesmesine ilişkin tepkilere yanıt veren Trump, departmanın ülkeye milyarlarca dolar tasarruf sağladığını savundu.

Trump, "Sizin de bildiğiniz gibi büyük bir israf, yolsuzluk ve suistimal tespit ettik. Çok sayıda dolandırıcılık vakası vardı. Dolandırıcılık olayları yaşanıyordu, buna son verdik." diye konuştu.