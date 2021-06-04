İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya atıfta bulunduğu Twitter'da şu mesajı verdi:

"Netanyahu da Bolton, Trump ve Pompeo gibi İran karşıtı komplocu ortaklarının tarihin çöplüğüne yaptığı utanç verici yolculuğa katıldı."

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bu kader, İranlıların zarar görmesini arzulayanlar için birkaç bin yıl boyunca tekrarlandı. Rotayı değiştirme zamanı" dedi.

Netanyahu'nun gidişi

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti. Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti.

Koalisyon için anlaşma

Lapid, dün akşam 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

Netanyahu’yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için 14 Haziran’a kadar Mecliste güvenoyu alarak yemin etmesi gerekiyor.