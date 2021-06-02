Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber, AA
İsrail'de Netanyahu döneminin sonu: Koalisyon hükümeti kuruldu
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail’de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.
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Etiketler: İsrail Netanyahu Son Dakika
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