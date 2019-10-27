Dünya
Zap ve Kandil bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi27 Ekim 2019 Pazar 14:58 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 15:01
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Kuzey Irak zap Kandil hava harekatı