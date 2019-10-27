Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber