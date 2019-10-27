Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Aden'deki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan yönetiminde yeniden konuşlandırıldı.

Söz konusu adımın, "askeri operasyon planları doğrultusunda, insani yardım çabalarını güçlendirme ve tüm Yemen'de terörle mücadele çalışmaları kapsamında" atıldığı aktarıldı.

Haberde, ayrıca başta BAE olmak üzere koalisyon içindeki tüm güçlerin sarf ettiği çabalardan övgüyle söz edildi.

BAE, 22 Ekim'de Arap koalisyonunun Aden'deki karargahında bulunan güçlerini geri çekmişti.

İran destekli Husilere karşı mücadele etmesi beklenen BAE'nin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ve ona bağlı güçleri desteklemesi Yemenli yetkililerin tepkisini çekmişti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani de dün Twitter hesabından "Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasında varılan anlaşma 2 gün içinde imzalanacak." paylaşımında bulunmuştu.

Kaynaklara göre, Suudi Arabistan'ın uygulama aşamasında denetleyici olacağı anlaşma, "Suudi Arabistan'daki mevcut hükümet yetkilileri ile devlet kurumlarının kısa sürede Aden'e dönmesi, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararı ile Riyad'da 2015'te düzenlenen Yemen Diyalog Konferansı kararlarına bağlı kalınması" gibi maddeleri içeriyor.

Güneydeki olaylar

Yemen hükümeti, daha önce birçok kez, ayrılıkçı örgütle resmi görüşme yapmadığını ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşı öncesinde Konsey'in kontrolündeki bölgelerden çıkması gerektiğini bildirmişti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin denetimine girmişti.

BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

Kaynak: AA