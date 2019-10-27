Dünya
Afganistan'da patlama: 5 ölü27 Ekim 2019 Pazar 11:34 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 12:09
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gadai Kale bölgesinde meydana gelen patlamada 5 çocuğun öldüğü bildirildi.
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Emniyet yetkilileri, Faryab'ın merkezi Maymana şehri yakınında bulunan Gadai Kale bölgesine yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını bildirdi.
Yetkililer, patlamada 5 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydetti.
Bombanın bölgeye teröristler tarafından yerleştirildiği sanılıyor.
Patlamanın olduğu bölgede dün akşam da Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: Faryab gadai kale