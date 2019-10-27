Dünya
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi27 Ekim 2019 Pazar 12:05 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 12:18
Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında hava destekli operasyon düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Pençe Harekatı Kuzey Irak