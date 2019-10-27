Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ta Bağdat ve Mustansiriye üniversiteleri başta olmak üzere birçok üniversiteden öğrenciler gösteri alanı olan Tahrir Meydanı'na akın etti.

Öğrencilerin ellerinde pankartlarla hükümeti protesto ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Devlet kurumlarında mesai yapılamadı

Bağdat'taki devlet kurumların bugün mesai yapılamadı.

AA muhabirine konuşan Bağdat Valiliği çalışanı Ali Said, "Resmi tatil değil ancak hiç kimse işe gidemedi. Memurların bir kısmı yolların kapalı olması nedeniyle iş yerine ulaşamazken, bir bölümü de Tahrir'deki gösterilere katıldı." dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Tahrir'den dumanlar yükseliyor

Irak güçleri ise Tahrir Meydanı'ndaki göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesini sürdürüyor. Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı sık sık duyulurken, alandan fırlatılan gaz bombaları sonucu yoğun şekilde dumanlar yükseliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA